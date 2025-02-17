TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya Veliaht Prensi ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret düzenlediği Tokyo'da, Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldi. Akasaka Sarayı’nda düzenlenen görüşmeye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Veliaht Prenses Akishino da katılım gösterdi.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Tokyo’da Japonya Veliaht Prensi Altes Akishino ile bir araya geldiklerini ifade ederek, Türk-Japon dostluğunu her alanda daha da güçlenmesini arzu ettiği ve iki ülke arasındaki tarihi ve köklü bağdan duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Kurtulmuş, nazik misafirperverlikleri dolayısıyla Veliaht Prens ve Prenses Akishino’ya teşekkürlerini iletti.

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Kaynak: DHA

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