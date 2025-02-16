TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Tokyo Büyükelçiliğine Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla bulunduğu Japonya’nın başkenti Tokyo’da Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Tokyo Büyükelçiliğine Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya’da temaslarına devam ediyor.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Tokyo Büyükelçiliğine Ziyaret - Resim : 1

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetimizle birlikte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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