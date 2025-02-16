TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Tokyo Büyükelçiliğine Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya’da temaslarına devam ediyor.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetimizle birlikte Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA