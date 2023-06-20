Taylan Yıldız, istifasının perde arkasını anlattı: Meral Akşener'in haberi var mıydı?

Prof. Dr. Ahat Andican ve Aytun Çıray'ın istifasının ardından İYİ Parti kurucularından olan Taylan Yıldız da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız, istifasınında perde arkasını tv100'ün gündem belirleyen programlarından Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta anlattı.

Yıldız, "Benim istifa etme sebebimin İYİ Parti’yle ilgisi yok. Türkiye’deki siyasi partilerin sistemiyle ilgili meselem var. Siyasi partilerin tabanı temsil edebilecek yapıları kurduğuna inanmıyorum." dedi.

"Ben istiyorum ki Türkiye’de artık sistemi tartışalım. Milletvekili adaylığının nasıl seçildiğini tartışalım. 6’lı Masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıkladığında ben de oradaydım. Orada binlerce satır şey var ama Milletvekillerinin nasıl seçileceği ile ilgili bir satır yazı yok." diyen Yıldız şunları söyledi:

"GENÇLERİN REFAHINI SAĞLAMAK İÇİNDE GENÇLERİN SORUNLARINI ÇÖZECEK SİSTEMLERİ PARTİ BÜNYESİNE KATMAK ZORUNDAYIZ"

Ben 2017'de Türkiye'ye dönüp İYİ Parti'nin kurucu genel başkan yardımcısı olduğumda benim iddiam; Türkiye dünyanın çöplerini öğüterek değil, çiplerini üreterek zengin olmasıydı. Bu çipleri gençler üretecek. Gençlerin refahını biz sağlamalıyız. Gençlerin refahını sağlamak içinde gençlerin sorunlarını çözecek sistemleri parti bünyesine katmak zorundayız.

"İSTİFA ETME SEBEBİMİN İYİ PARTİ’YLE İLGİSİ YOK"

Benim istifa etme sebebimin İYİ Parti’yle ilgisi yok. Türkiye’deki siyasi partilerin sistemiyle ilgili meselem var. Siyasi partilerin tabanı temsil edebilecek yapıları kurduğuna inanmıyorum.

"MİLLETVEKİLLERİNİN NASIL SEÇİLECEĞİ İLE İLGİLİ BİR SATIR YAZI YOK"

Ben istiyorum ki Türkiye’de artık sistemi tartışalım. Milletvekili adaylığının nasıl seçildiğini tartışalım. 6’lı Masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıkladığında ben de oradaydım. Orada binlerce satır şey var ama Milletvekillerinin nasıl seçileceği ile ilgili bir satır yazı yok.

"MERAL HANIMLA KONUŞMADIK"

Meral Hanım ayrılmadan bir hafta önce konuyu danışmanları aracılığıyla biliyordu. Meral Hanımla konuşmadık.

"EN ÇALIŞKANIN EN ÜSTTE GELMESİNİ İSTEMEYEN BİR YAPI VAR"

Düğmeyi yanlış iliklemeye başlarsanız yanlış gider. En çalışkanın en üstte gelmesini istemeyen bir yapı var. Bu A-B partisinin sorunu değil, konuyu İYİ Parti'ye sıkıştırmamak gerektiğini düşünüyorum.

MİLLET İTTİFAKI SEÇİMİ KAZANSAYDI AYNI GİRİŞİMDE BULUNUR MUYDU?

Kesinlikle bulunurdum. Hatta bağımsız aday olsaydım, İstanbul ikinci bölgede yüzde 5 ‘Kesin oy verirdim’, yüzde 14 ‘Belki oy verirdim’ çıktı. Ona rağmen adaylığımı koymadım, sadece Millet İttifakı’nın kampanyasına zarar gelmesin diye onun için bekledim.

"BENİM GERÇEKTEN BURADAKİ ÇAĞRIM TÜM SİYASİ SİSTEME"

"Yöneticilere hitaben 'Ya değişmek ya da gitmek zorundasınız' gibi bir ifadeniz var. Buradaki kastınız Meral Hanım ve Kemal Bey mi?" sorusuna Yıldız şu yanıtı verdi: Benim gerçekten kişilerle bir problemim yok. Benim gerçekten buradaki çağrım tüm siyasi sisteme

YENİ PARTİ KURACAK MI?

Ben her şeyi gençlere soruyorum. Bundan sonra da çok şeffaf olarak önümüzdeki tüm opsiyonları genç arkadaşlarımla tartışacağım. Gönüllü bir organizyonum var, yüzde 30'u 18 yaş altında. Ben her ay endüstri meslek liselerine, anadolu liselerine giderek gençlerle konuşuyorum. Biz böyle karar vereceğiz. Siyasi hareket mi olur başka bir şey mi olur göreceğiz.