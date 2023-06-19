Babacan'ın danışmanı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın basın danışmanı Fatih Atik görevinden ayrıldığını duyurdu. Atik, gelişmeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan'ın danışmanı istifa etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetiye basın danışmanlığı görevini yürüten gazeteci Fatih Atik görevinden ayrıldığını açıkladı.

Atik, kararını kişisel sosyal medya hesabından açıkladı.

"YENİ MECRALARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

"DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım" diyen Atik, "Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi. Yaklaşık 8 aylık süreçte birlikte çalışma imkanı bulduğum başta Sn. Ali Babacan'a ve partideki tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle" dedi.

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