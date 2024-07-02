Taslak hazırlandı: Kamuda tasarrufa uymayana ceza geliyor

AKP, kamuda tasarrufla ilgili taslak hazırlığını tamamladı. Yeni yasa taslağına göre tasarrufa uymayanlara cezai yaptırımlar geliyor.

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Taslak hazırlandı: Kamuda tasarrufa uymayana ceza geliyor

AKP, kamu sektöründe tasarruf tedbirlerine uymayanlara yönelik disiplin cezalarını içeren taslağı tamamladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında Meclis tatile girmeden önce yasalaşacak düzenlemeyi hazırladı. Yasaya göre, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine "uyarma, kınama ve aylıktan kesme" gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.

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Türkiye gazetesinin haberine göre, yasal düzenlemeler, kamu kurumlarındaki tasarruf tedbirlerinin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla tasarlandı. Bakanlıklar, kurumlar ve yerel yönetimlerdeki üst düzey yöneticiler, tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını yakından izleyecek. Aksine hareket eden kamu görevlilerine kanuni işlem yapılacak. AKP kaynaklarına göre, geçmişte yayınlanan tasarruf genelgelerinde somut yaptırımlar öngörülmemişken, yeni düzenleme ile her türlü bahane ortadan kalkacak ve sistem sıkı bir şekilde işletilecek.

KAMUDA VERİMLİLİK VE TASARRUF ÖNLEMLERİ

Tasarruf tedbirleri kapsamında, kamuda mükerrer yapılanmalara son verilecek ve defterdarlıklar ile vergi daireleri gibi iki ayrı birim tek çatı altında toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda gereksiz araçların satışı ve yurtdışı teşkilatların yeniden yapılandırılması gibi konularda da yetkilendirilecek.

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Kamuda Tasarruf Genelgesi Mehmet Şimşek
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