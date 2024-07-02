Celal Bayar'ın kızı, eski milletvekili hayatını kaybetti

Eski Cumhurbaşkanı ve başbakan Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Gürsoy, bir dönemler milletvekilliği de yaptı.

Celal Bayar'ın kızı, eski milletvekili hayatını kaybetti

Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Gürsoy’un vefatına ilişkin X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı’mız Celal Bayar’ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi eski Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Celal Bayar Demokrat Parti
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
Doğum günü kutlamasında bıçaklı kavga! 2 yaralı Doğum günü kutlamasında bıçaklı kavga!
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı
Kulis: Kabinedeki değişikliğin perde arkası Kabinedeki değişikliğin perde arkası
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama Yeni Sağlık Bakanı'ndan ilk açıklama