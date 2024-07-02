Kanal İstanbul bölgesindeki ihale AKP'li ismin aile şirketine gitti

İktidarın ‘Çılgın Proje’ olarak adlandırdığı Kanal İstanbul projesinin çevresinde hızla binalar yükseliyor. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul’un çevresi için yapılan bir ihale 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın bir süre önce resmi ortaklıktan ayrıldığı aile şirketine gitti.

Kamu kuruluşu Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu. Yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 2. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi’nin sözleşmesi Soysal Mühendislik İnşaat A.Ş. ile 27 Haziran 2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1 milyar 250 milyon TL+KDV’dir” denildi. Dursunköy bölgesi Kanal İstanbul’un kalbi ve en değerli bölgesi olarak biliniyor.

GÖKÇEK BAĞLANTISI

Emlak Konut’un 1,2 milyar TL’lik ihalesini alan şirket ise 25’inci dönem AKP milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın ailesine ait. Kısa süre öncesine kadar AKP’li Mallı da şirketin resmi ortakları arasında yer alıyordu. Şirketin şimdiki ortakları ise Muhammed Hafız Osman Mallı, Salih Mehmet Mallı ve İsa Mallı’dan oluşuyor. Eski AKP Milletvekili Mahmut Sami Mallı’nın babası Musa Mallı ise 1998 yılında AKP’li Melih Gökçek ile birlikte yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Gökçek ve Mallı, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Muradiye Vakfı’nın belediyeden aldığı ihaleler konusunda yürüttüğü soruşturma kapsamında, DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınıp yargılanmıştı. Soysal Mühendislik Şirketi, son 10 yılda kamudan 36 ayrı ihale aldı. Bu 36 ihalenin toplam bedeli ise 1 milyar 305 milyon TL’yi buluyor.

Soysal Mühendislik Şirketi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyeden de milyonlarca liralık ihale aldı. Şirket, Gökçek’in 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ta “Otorobot Gösteri Binası’nı” yaklaşık 14 milyon TL’ye yaptı. Şirket yine Gökçek döneminde “Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Spor Tesisleri’nin Yapım İşi” ihalesini aldı ve şirkete belediye kasasından 16 milyon TL ödendi. Şirket sadece Gökçek döneminde belediyeden 120 milyon TL’nin üzerine çıkan tutarda ihale aldı.

14 BİN KONUT YAPILIYOR

Emlak Konut ve THY ortaklığında Kanal İstanbul bölgesine yapılan bu konut ve ticaret projesiyle 14 bin konut inşa edilecek. THY’den daha önce yapılan açıklamada, “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denilmişti. Yani 14 bin konuttan sadece 3 bini THY çalışanlarına satılacak. Geriye kalan 11 bin konut ile ticari alanların kime satılacağı ise bilinmiyor.