Tasarruf Genelgesini Delip Geçtiler: Erdoğan'dan 'Hayırsever' Ödülü Alan Şirkete Dev İhale

Kamuda tasarruf AKP'li belediyeler tarafından defalarca kez delinirken, bunlara bir yenisi daha eklendi. AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf genelgesini hiçe sayarak bedeli 113 milyon 484 bin 250 TL'ye ulaşan araç kiralama ihalesine çıktığı ortaya çıktı.

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Tasarruf Genelgesini Delip Geçtiler: Erdoğan'dan 'Hayırsever' Ödülü Alan Şirkete Dev İhale

AKP’nin kamu kurumlarında tasarruf genelgesinin lafta kaldığı, yeni bir örnekle bir kez daha gündeme geldi. AKP’nin teklifiyle Meclis’te kabul edilen vergi paketi ile iğneden ipliğe kadar her şeyden vergi alınması öngörülürken, tasarruf ise kağıt üstünde kaldı.

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, kamunun harcamalarını durdurmadı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin genelgenin yürürlük tarihinden tam iki ay sonra dev araç kiralama ihalesine imza attığı ortaya çıktı.

AKP’li Halit Doğan’ın yönettiği Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 Temmuz’da araç kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında, “Muhtelif daire başkanlarının ihtiyaçları” için toplam 211 aday araç kiralanacağı belirtildi. Araçların 17 ay süreyle kullanılacağı ifade edilirken kiralanacak araçlar arasında 35 adet 4X4 aracın bulunduğu da bildirildi.

Belediyenin araç kiralama ihalesi kısımlara bölünürken, ilk sözleşme 17 Temmuz’da 48 milyon 897 bin 950 TL’ye atıldı. Belediye, 64 milyon 586 bin 400 TL’lik ikinci sözleşmeyi ise 26 Temmuz tarihinde imzaladı.

‘HAYIRSEVER’ ŞİRKET İHALE DE SEVİYOR

İkinci sözleşmenin imzalandığı şirket, “Yüzüncü Yılda Yüz Hayırsever” kampanyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alan Şerif Dalgıç’ın sahibi olduğu Giray Turizm oldu. İki farklı sözleşme ile tamamlanan ihale kapsamda kiralanan araçların belediyeye toplam maliyeti 113 milyon 484 bin 250 TL’ye ulaştı.

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