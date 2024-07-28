AKP'li Çelik'ten CHP'li İsme 'Mavi Vatan' Tepkisi

AKP'li Ömer Çelik, Meclis'te yaptığı konuşmada “Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti” ifadelerini kullanan Namık Tan'a tepki gösterdi. Çelik, Tan'ın ifadelerini 'sorumsuzluk' olarak niteledi.

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AKP'li Çelik'ten CHP'li İsme 'Mavi Vatan' Tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP milletvekili Namık Tan’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP’li Tan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada AKP’nin dış politika tutumunu eleştirerek, “Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tan’ın bu ifadelerini hedef aldı. Çelik açıklamasında, “CHP Milletvekili Sayın Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir” ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“Mavi Vatan”daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan’ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri “siyasi masal” olmaktan öteye gitmez. Yunanistan’ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye’nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.

‘SORUMSUZLUKTUR’

CHP Milletvekili Sayın Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP’de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor.

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır.

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CHP AKP Ömer Çelik
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