Tanju Özcan, istifa etmekten vazgeçti: Beni atsınlar

Geçtiğimiz günlerde Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim' yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün ihraç edildiğini öğrendiğini ve kendisinin partiden istifa edeceğini duyurmuştu. Bugün katıldığı bir canlı yayında Özcan istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.

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Tanju Özcan, istifa etmekten vazgeçti: Beni atsınlar

Geçtiğimiz günlerde Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim' yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM BENİ ATSILAR"

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, "İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum. CHP'deki Atatürkçülere mesaj verecekler. CHP'de Atatürkçüyüm demek, AK Parti'de Milli Görüşçü'yüm demek suç oldu. Bunu herkes görsün artık. Bana bir itiraz gelmedi. Sorosçularla, FETÖ'cülerle, terör örgütünün sözcüleriyle" dedi.

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"'Zenginler kulübüyle yol yürüdünüz' dediğim için hiç itiraz gelmedi" diyen Tanju Özcan, şöyle devam etti:

"Çünkü bunların tamamı doğru. Hâlâ bunlarla yol yürümeye çalışıyor. Sadece bir yerden itiraz geldi. CHP'nin başına bir troll başı geçirildi ya Eren Erdem diye. İlkokul 2'den terk deniyor. 2018'de genel başkana istifa çağrısı yapmış. Bu tür adamlarla yol yürüyorsunuz. Hâlâ yanlış yapıyor."

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