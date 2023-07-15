Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: Milletimize şükranlarımı sunuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"HESABI, BU ELİ KANLI VE KARANLIK YAPININ TÜM FAİLLERİNDEN SORACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye’yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız. Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem