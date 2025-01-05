Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın gerekçesi olarak ise Tanju Özcan'ın Bolu'da yaşanan Suriyelilere dönük yaptığı açıklamalar gösterildi.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan Suriyelilere yönelik hukuksuz uygulamalarda bulunduğunu itiraf ederek, Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok” şeklinde konuşmuştu.

Özcan konuşmasının devamında “Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine, sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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