Tanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini Bozdu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınması ve yerine kayyım atanmasıyla ilgili sessiz kalması gündem oldu. Özcan, sessizliğini "Kefil olmadığım kimse için tweet atmam" sözleriyle bozdu.

Tanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini Bozdu

Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan CHP'li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gece yarısı "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Özer'in yerine kayyım atandı, CHP miting düzenleyerek adeta seferber oldu. Bütün bunlar olurken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tepkisizliği gündem oldu.

Tanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

TANJU ÖZCAN SESSİZ KALDI

CHP'nin yanı sıra bütün muhalefet partileri yaşananlara tepki gösterdi, "sessizliği" eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı ardından da CHP Ankara İl Örgütü'nün eylemine katıldı. "Sessizliği" nedeniyle eleştirilerin hedefi olan diğer CHP'li isimlerden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu tavrını sürdürdü.

Tanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini Bozdu - Resim : 2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

"KEFİL OLMADIĞIM KİMSE İÇİN TWEET ATMAM"

İstanbul'daki mitinge de katılmayan Özcan akşam saatlerinde TV100'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim. Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine de inanmak istiyorum."

Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü!Esenyurt'ta Kayyım Sonrası Jet 'Müdahale'... Ahmet Özer Fotoğrafları ve CHP Duyuruları Söküldü!Siyaset

Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını SildiDaha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını SildiGüncel

İşte Tutuklanan Ahmet Özer'in Cezaevinden İlk Mesajıİşte Tutuklanan Ahmet Özer'in Cezaevinden İlk MesajıGüncel

Kaynak: TV100

Etiketler
Tanju Özcan Ahmet Özer
Kış Gelmeden Kolları Sıvayın: Emekli Tamir Ustası Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Kombi Tüyosunu Açıkladı! Emekli Tamir Ustası Doğal Gaz Faturasını Yarıya İndirecek Kombi Tüyosunu Açıkladı
Gözlük Attıran Otu Olarak Biliniyor! Duyan Aktara Koşuyor Gözlük Attıran Otu Olarak Biliniyor! Duyan Aktara Koşuyor
Sınav Sonuçları Gündem Olmuştu: Hukuk Fakültelerine Yeni Düzenleme Yolda Hukuk Fakültelerine Yeni Düzenleme Yolda
TUSAŞ Saldırısında '20 Saat' Detayı: Teröristleri Ankara'ya Getiren Taksicinin İfadesi Ortaya Çıktı Teröristleri Ankara'ya Getiren Taksicinin İfadesi Ortaya Çıktı