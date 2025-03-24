Takibe Düşen Borç Miktarında Büyük Artış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Türkiye’de ekonomik zorlukların daha da arttığına dikkat çeken CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu bozulma önümüzdeki günlerde veriler üzerinden daha net görülecek. Döviz ve altında artış tüm üretime yansıyacak ve fiyatlara zam olarak eklendiğinde vatandaşın yoksulluğu daha da artacaktır. Derin yoksulluğun yaygınlaşması iktidarın koltuk korumak uğruna ülkeye yaptığı büyük zararında yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bankalara olan borçlarının her geçen gün arttığını belirten Gürer, , “Vatandaşların tüketici kredisi borcu 2 trilyon 230 milyar TL, kredi kartı borcu ise 1 trilyon 981 milyar TL olarak kaydedildi. Toplamda vatandaşların bankalara olan borcu 4 trilyon 231 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakam, 7 Mart haftasında 4 trilyon 183 milyar TL iken, sadece bir hafta içinde 48 milyar TL artış gösterdi. Ocak ayının ilk haftasında ise toplam borç 3 trilyon 976 milyar TL seviyesindeydi. Vatandaş yılbaşından buyana bankalara 255 milyar TL daha borçlandı” ifadelerini kullandı.

Gürer, takibe düşen borçların da artış eğiliminde olduğunu söyleyerek, “Ocak ayının ilk haftasında takibe düşen borç tutarı 116 milyar TL iken, 14 Mart haftasında bu rakam 30 milyar TL artarak 146 milyar TL'ye yükseldi” dedi.

Gürer, vatandaşların içinde olduğu borç batağına ilişkin paylaştığı verilerin ardından iktidara uyarılarda bulundu. Gürer, "Vatandaşlarımız artık temel ihtiyaçlarını dahi borçlanarak karşılamak zorunda kalıyor. Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı hızla artıyor. AKP iktidarı vatandaşları düşürdüğü bu olumsuz durumdan bir an önce çıkarmak için çabalamak yerine gündemi değiştirmek için her yolu deniyor ve ülkemizin zararına uygulamalarla sorunlar katlıyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi