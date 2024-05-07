SWP'den dikkat çeken rapor: Almanya CHP’li belediyelere mali destek sağlayabilir

Almanya'nın düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı(SWP) Türkiye’deki siyasi güç dengeleriyle ilgili bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, 31 Mart Mahalli İdareler yaşanan değişimin mercek altına alındı.

Raporda göze çarpan bir kısımda, Almanya ile Türkiye ilişkilerinin CHP’li belediyelerle yoğunlaştırılacak, derinleştirilecek iş birliğiyle canlandırılabileceğine dikkat çekiliyor.

DW Türkçe'den alınan habere göre, SWP bünyesindeki Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) Müdürü Dr. Hürcan Aslı Aksoy ile uzman Dr. Yaşar Aydın'ın raporuna göre, CHP'nin yerel seçimlerdeki zaferi "tarihi bir başarı" olarak tanımlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçmen tarafından ekonomik sıkıntılar ve artan yolsuzluklar nedeniyle cezalandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, seçmenin izlediği istikrarsız para politikasının Erdoğan'a yerel seçimlerde büyük zarar verdiği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU VURGUSU

Raporda, üçüncü kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısı da ele alınıyor. İmamoğlu'nun Türk ve yabancı medyada diğer muhalif siyasetçilerden daha fazla dikkat çektiği ve gelecekte Erdoğan'ın güçlü bir rakibi ve umut vadeden bir cumhurbaşkanı adayı olabileceği vurgulanıyor.

İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu davaya da değinilen raporda, "Bu davanın açıkça siyasi amaçlı olduğu görülmektedir. İmamoğlu'nun mahkûm edilmesi, onun ve partisi CHP'nin desteğini artırabilir ve siyasi gücünü güçlendirebilir" deniliyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERE MALİ DESTEK ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda, Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde muhalefetin kazandığı belediyelere merkezi hükümetin destek vermeyeceği mesajının hatırlatıldığı ve bu durumun CHP yönetimindeki İstanbul belediyesinin iç borçlanmasını zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Bu durumun örneğin raylı ulaşım gibi altyapı projelerinin genişletilmesini engellediği ifade ediliyor. Almanya'nın, bu tür projeler için CHP'li belediyelere mali destek sağlayabileceği öngörülüyor.

İlgili raporda söz konusu mali destek için şu ifadeler yer aldı:

“Almanya, raylı ulaşımın genişletilmesi ve dijitalleşme gibi altyapı ve iklim projeleri için belediyelere mali destek sağlayarak devreye girebilir”

Kaynak: Gerçek Gündem