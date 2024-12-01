Suriye Milli Ordusu'ndan Terör Örgütüne Operasyon

Suriye'de cihatçı Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar başlattıkları operasyonla kısa süre içerisinde Halep kent merkezi de dahil Suriye'nin kontrolündeki bazı bölgeleri ele geçirdi.

HTŞ, HALEP'İ ELE GEÇİRDİ

Suriye devlet kaynakları, Suriye Ordusu'nun Halep dahil birçok noktadan kontrollü şekilde geri çekildiğini ifade ederken, kentin kuzey bölgesinde yeniden mevzilendiklerini ve kısa süre içerisinde karşı operasyon başlatacakları ileri sürüldü.

Rusya da yaşanan çatışmalara dahil olurken HTŞ'nin başını çektiği silahlı gruplara dönük hava saldırıları gerçekleştirdi.

Öte yandan Suriye Ordusu'nun Halep'ten geri çekilirken kimi noktaları da PKK/YPG terör örgütüne bıraktığı iddia edildi. Askerlerin çekildiği kimi noktalarda PKK/YPG üyesi teröristlerin konuşlandığı görüldü.

SMO, PKK/YPG'YE KARŞI OPERASYON BAŞLATTI

Suriye cephesinde bir yandan sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Güvenlik kaynakları, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattığını açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasına göre, 'Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun Başlaması ile hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmiştir. Bu durum Suriye rejiminin muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olmuş, PKK'/YPG'ye alan açmıştır' denildi.

Güvenlik kaynakları, 'SMO Rakka-Halep yolunu kesip PKK/YPG'nin terör koridoruna engel olmuştur' ifadelerini kullandı.

HAVALİMANI ELE GEÇİRİLDİ

Başlatılan operasyon kapsamında Halep'te bulunan Kuveyris Askeri Havaalanı SMO tarafından ele geçirildi.

Kaynak: AA