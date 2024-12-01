Cumhurbaşkanı'nın Adaylığı İçin Dikkat Çeken Anket

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın ilk4 maddesini hedef alarak yaptığı Anayasa değiştirilmeli açıklamasının ardından başlayan yeni Anayasa tartışmaları yapılan son anketlerin de konusu oldu.

YENİ ANAYASA ÇAĞRILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı cephesinden de sık sık 'yeni anayasa' çağrısı yapılırken, yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünün açılıp açılmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

MUHALEFET CEPHESİ TEMKİNLİ

Muhalefet cephesi ise yeni anayasa tartışmalarında hükümete destek vermeye sıcak bakmıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu konuya dair yaptığı açıklamalarda sıklıkla mevcut anayasaya, AYM ve AİHM kararlarına uyulmadığı sürece destek vermeyeceklerini ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim kararı alınmaz ya da Anayasa'da değişikliğe gidilmez ise 2028’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev süresini doldurduğu için aday olamıyor.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN ANAYASA DEĞİŞTİRİLMELİ Mİ?”

Metropoll Araştırma Şirketi de son araştırmasında kamuoyu yoklamasına katılanlara "Erdoğan'ın gelecek seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Anayasa'nın değiştirilmesini ister misiniz?" diye sordu.

YÜZDE 66.3 HAYIR ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 66.3'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 4. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunun açılması için Anayasa'nın değiştirilmesine 'Hayır' derken, yüzde 28,5'i 'Evet' dedi. Katılımcıların yüzde 5,2'si ise soruyu yanıtsız bıraktı.

AKP SEÇMENLERİNİN YÜZDE 40’I HAYIR DEDİ

Ankette, DEM Parti seçmeninin yüzde 88,9'u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 87,6'sı, CHP seçmeninin yüzde 83'ü, MHP seçmeninin yüzde 55’i ve AKP seçmeninin yüzde 40,2’si hayır yanıtını verdi.

Kaynak: 12Punto