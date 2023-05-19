"Şu an için karar vermedik" diyen Özdağ kapıyı araladı: "İkinci görüşme turu olabilir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV'de Elif Doğan Şentürk’ün sunduğu Stüdyo Ankara programında açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen Özdağ, ikinci turda kimi destekleyeceklerine ilişkin "Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Şu an için karar vermedik" diyen Özdağ, ikinci görüşme turu için de kapı araladı.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeleri partim ile paylaşacağım. Bu arada Sinan Bey ile görüşeceğiz program çıkışında. Biz sürekli iletişim içerisindeyiz.

HDP her şeyin belirleyicisi biz olacağız diyordu. Cumhuriyetin 100 yılında, cumhuriyeti yıkmayı hedefleyen bir yapının siyasette yer almasını içime sindiremedim.

İki ittifak oluştu. Biri Hüda-Par ile yaptı, biri HDP ile yaptı. Ne HDP ne Hüda-Par diyen bir kitle var. Biz olmasak bu kitle seçimlere gitmeyecekti. Biz oy bölmedik, biz iki ana ittifaktan oy aldık. Demokrasi bu değil.

Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşme olumlu bir görüşmeydi.

İYİ Parti'ye ve MHP'ye oy verip Sinan Oğan'a oy veren seçmenler var.

HDP ile masaya oturmaktan öte siyasi destek almayı nasıl içinize sindirirsiniz? HDP ve Hüda-Par'a verilen tavizlerden dönülmezse süreç ilerlemez.

Kendi kişisel kariyerimi düşünseydim bugüne kadar yaptığım birçok şeyi yapmazdım. Ben İdris Naim Şahin Ordu'dan belediye başkan adayı ilan edildiğinde İYİ Parti divanından ayrıldım.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNETMESİ ZOR"

Ortaya yönetilemez korkunç bir enkaz çıkmış durumda. Bunu Cumhurbaşkanı olursa eğer Kemal Bey'in yönetmesi daha da zor. Parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu olacak. 20 yıldan beri devletten uzak bir kadro gelecek, devleti tanımaya çalışacak, AKP'nin yıkımını tanımaya çalışacak, belli bir süre geçecek. Bu arada AKP şu propagandayı yapacak: "Biz gitmeseydik bunlar olmazdı." Türkiye, bu krizi daha derin yaşayacak. Parlamentoda bir defa eğer Cumhur İttifakı kazanırsa sorumluyu biliyoruz. 21 yıldır yapanın kucağında kalacak. Yerel seçimlerde tekrar Türk halkı tarafından değerlendirilecek."