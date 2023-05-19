Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesine ilişkin 'kulis' bilgisi: 'Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız'

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde hiç bir adayın yeterli oyu alamaması sonucunda seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turun kilit ismi ise aldığı yüzde 5'lik oy oranı ile ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu.

KRİTİK GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

ATA İttifakı'nı oluşturan partilerden Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

ÖZEL'DEN KULİS

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılmazken; CHP Mersin Milletvekili Özgür Özel, dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"Bugün birinci turdaki iki ittifakın adaylarının genel başkanları Ankara'da bir araya geldiler. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılmadan erken bir şey söylemek görevim değil ama Özgür Özel size bir müjde verince veya bu konuda küçük bir fısıltı verince bugüne kadar hep doğru çıktı mı?" diyen Özel, "Birkaç güne kadar çok güzel haberler alacaksınız" ifadelerini kullandı.

"13 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ BEKLİYOR"

Özel açıklamalarının devamında ise "O güzel haberlerle bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanını seçeceğiz. 13. Cumhurbaşkanını artık bin odalı saraylara ve kibirli makamlara değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne yollayacağımız seçimi bekliyor olacağız" dedi.