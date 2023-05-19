Meral Akşener, seçim 'sessizliğini' bozuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener yarın saat 13:00'te, parti genel merkezinde bir açıklama gerçekleştirecek.

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Meral Akşener, seçim 'sessizliğini' bozuyor

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü. 

Geçen 5 günde herhangi bir açıklama yapan Akşener, sessizliğini bozuyor. 

AÇIKLAMA YAPACAK 

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener yarın saat 13.00'de kameraların karşısına geçecek. Açıklama İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

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