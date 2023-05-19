Sosyal Demokrasi Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Başkanı Sami Doğan, "Demokrasiyi ve değişimi savunan laik, demokratik, hukuk devletinden yana olan, bütün sosyal demokratları, yurtseverleri ve 'Atatürk milliyetçilerini' 28 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal Demokrasi Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Doğan, "Demokrasiyi ve değişimi savunan laik, demokratik, hukuk devletinden yana olan, bütün sosyal demokratları, demokratları, yurtseverleri ve 'Atatürk milliyetçilerini' 28 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

"Bilindiği gibi 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kalmıştır. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyal Demokrasi Derneği olarak Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde; bütün Millet İttifakı yöneticilerini, sakin olmaya ve çok çalışmaya çağırıyoruz. Hak, hukuk, adalet, güven başta olmak üzere ülkemizin ekonomik sorunlarının, kampanyada daha çok gündeme çıkarılmasını öneriyoruz. Millet İttifakı'ndan, sandığa giren oyun aynı sayıda sandıktan çıkmasını gerçekleştirecek, sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Demokrasiyi ve değişimi savunan laik, demokratik, hukuk devletinden yana olan, bütün sosyal demokratları, demokratları, yurtseverleri ve 'Atatürk milliyetçilerini' 28 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye davet ediyoruz. Ayrıca bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve sandığa sahip çıkmaya çağırıyoruz."

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