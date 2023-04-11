Kapatma davasında AYM'den yeni 'HDP' kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP sözlü savunmaya gelmediği durumu tutanak altına aldı. Dosya esas hakkındaki raporunun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.

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Kapatma davasında AYM'den yeni 'HDP' kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açılan davada süreç devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin sözlü savunma yapmama kararını ele aldı.

Kapatma davasında sözlü savunma yapmama kararı alan HDP, Anayasa Mahkemesi’ne gelmedi. AYM, durumu tutanak altına aldı. Kapatılma davasında esas hakkında raporun hazırlanması için dosya Anayasa Mahkemesi raportörüne tevdi edildi.

NE OLMUŞTU?

21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama süreci kapsamında, HDP yetkililerinin 14 Mart'ta sözlü savunma yapması kararlaştırılmıştı.

Partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP'nin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelenmiş, partinin, kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonrasına bırakılması istemi ise reddedilmişti.

HDP, sözlü savunmanın 11 Nisan’da yapılması kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

“Partimiz hakkında siyasi saiklerle açılan ve siyasi müdahalelerle ilerletilen kapatma davasında sözlü savunmanın seçim sonrasına bırakılmasına ilişkin yaptığımız bütün başvurular AYM tarafından gerekçesiz olarak reddedilmiş, 11 Nisan’da partimizin sözlü savunma vermesi için tarih belirlenmiştir. Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen AYM’nin bu tutumuna karşı partimiz, 11 Nisan’da sözlü savunma vermeyecektir.”

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP
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