İYİ Parti Grup Başkanı ve vekilleri belli oldu

İYİ Parti TBMM Grubu, grup başkanı ve grup başkanvekillerini belirlemek için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Grup Başkanlığına Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın, Grup Başkanvekilliklerine ise yeniden İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve kendisinin oy birliğiyle seçildiğini söyledi.

“OYBİRLİĞİ İLE ALINMIŞ KARARLARDIR”

Açıklamaya göre, Koray Aydın İYİ Parti TBMM Grup Başkanı, Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da yeniden grup başkanvekili olarak seçildi. 27'nci dönemde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini İsmail Tatlıoğlu yerine getirmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Grup Başkanlığımıza Sayın Koray Aydın seçilmiştir. Grup Başkanvekilliği görevlerine de Müsavat Dervişoğlu ve ben Erhan Usta seçildik. Grup yönetimlerimizi, Grup Disiplin Kurullarımızı oluşturduk. Kararlarımız son derece güzel oldu. Oybirliği ile alınmış kararlardır. Partimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: AA