Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında açıkladı: Milliyetçi cephede yeni parti hazırlığı!

Eski Kültür Bakanı ve hukukçu Namık Kemal Zeybek, katıldığı bir canlı yayında ATA Partisi isminde bir parti kuracağını açıkladı.

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Eski Bakan Namık Kemal Zeybek canlı yayında açıkladı: Milliyetçi cephede yeni parti hazırlığı!

Eski Kültür Bakanı ve Hukukçu Namık Kemal Zeybek katıldığı bir canlı yayında parti kuracağını açıkladı.

Medya Siyaset TV’de Cem Ayvaz’a konuşan Zeybek, yakın bir zamanda parti kuracaklarını ve adının ATA Partisi olacağını açıkladı.

Zeybek açıklamasında “ATA PARTİ, ülkemizin içine sürüklendiği çıkmazdan kurtarılarak, Türklüğün binlerce yıllık geçmişindeki üstünlüklere ulaşması için; ATA’nın ortaya koyduğu Türk Devrimini bilinçle benimseyen, çağın gereklerine göre yenileyerek, ‘Yeniden Türk Devrimi’ tasarlaması ile yola çıkanların buluştuğu partidir” diye konuştu.

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