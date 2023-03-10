Erdoğan, DSP lideri ile görüşecek

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmasının ardından, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı’na yeni partiler eklemek istediği ifade edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de DSP Genel Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim kararını imzalayan Erdoğan, "Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım. Bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem