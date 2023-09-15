CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı

Genel seçimlerin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ederken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesinde konuştu.

CHP Genel Merkezi’nde Kurultay Süreci İle İlgili Basın Toplantısı düzenleyen Özel, “Bu bir yolculuğun hikayesidir. Bu artık korkmayanların hikayesidir” dedi.

Özel'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"28 Mayıs Mayıs sabahı, Manisa, Malatya, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne'de, 81 ilde uyanıp da o gün bugündür uyanıp huzurlu uyuyamayanların hikayesidir. Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların, bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Seni bu karara ne itti, hangi gruplar diye soranlara, babamın, benim, kızımın arkadaş gruplarıdır diye cevap verenlerin hikayesidir.

Arkamızda kim var diyenlere, arkamızda, bayramda babasına kavuşturamadığımız Vera'ya verdiğimiz söz var diyenlerin; Şenyaşar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir.

Bu, seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların kahrını çekenlerin hikâyesidir. Kendini suçsuz görenlerin değil, kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Sorumluluk duyanların hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için kararlılık taşıyan gençlerin, kadınların hikayesidir. Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde, gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye, Atatürkçülerin, namusluların, İsmet Paşa'nın, Karaoğlanların hikayesidir."

“DAHA ÖNCE BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ”

Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı kocaman bir adımdır. Parti içi iktidar mücadelesinin değil, büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. Biz bu yürüyüş ile Atatürk'ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz. Yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız.

En büyük dönüşümler en büyük kırılmaların yaşandığı dönemde gerçekleşir. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine, partimizin yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni yol haritası çizmedi. Farklı bahaneler üretti, siyasi sorumluluk üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Güvenini yitiren seçmenimiz, siyaseti terk edecek kadar bir duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi, bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti.

İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü siyaset olmamalıdır. Birbirine benzemeyen partilerin, kendi kimliklerini korumalı. İttifaklar, parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalı. Partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Partiler arası imzalanan protokollere dahil seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabullenemez.

SİYASET YAPMA TARZI YENİLENMELİ

İkinci yüzyılın CHP’si karar alma süreçleri, katılım ve etik ilkeler bakımından yola devam etmelidir. Partinin lideri, kadro, siyaset yapma tarzı yenilenmeli. Tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir."

ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıklayan Özgür Özel, "Gençlerimizi partinin merkezine almak için, kadınların etkin olacağı siyaseti güvenceye almak için, parti için iktidarı kazanmak için değil Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" dedi.

Özel, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel'in yanıtları şöyle:

"Resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar değerlendirme yapacağız. Kurultayda adayım, kazanırsam genel başkan ve grup başkanı olacağım. Genel Başkanımız, kurultayda aday olursa ve seçilirse, genel başkan ve grup başkanı olacak.

İmamoğlu ile bugün görüşmem olmadı ama partimizdeki herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var.

Özgür Özel kaybederse, partinin neferi olarak çalışmaya devam eder. Zorla uzaklaştırmaya çalışsanız babaevinden ayrılmaz. İmamoğlu'nun paylaşımından memnuniyet duydum. Onun değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum.

CHP gibi demokrasiyi içselleştirmiş partiler, yarışlarda bölünmezler. Güçlerini tahkim ederek, yenilenerek yollarına devam ederler. Ben böyle bir sürece katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Siyasette kameraların önünde 3 kez ağladım. Biri, İBB balkonunda, mazbatamızla birlikte, İBB'yi, Erdoğan'ın yönettirdiklerinden teslim almaya gelirken, karşımdaki kalabalığın gözyaşları içinde el sallamalarına karşılık verirken ağladım. 7 yıl boyunca takip ettiğim Soma davasının sonunda birileri ölenleri suçlu bulup katilleri serbest bıraktığında hesap soracağız derken ağladım. Bir de, partimde bu benim bu kürsüden son konuşmam, Türkiye'yi yönetmeye hep birlikte gidiyoruz diyen liderimiz veda ederken ağladım. Gözümden akan her damla yaş, partime helal olsun, hiç utanacak bir şey yok.

(Sezgin Tanrıkulu meselesi) Kendisine bir canlı yayına terörist diyen ve Atatürk'e hakaret ettin diyenlere cevap vermek üzere bağlandı. Kendisine, TSK ile ilgili bir soru yönlendirildi. Kendisinin bahsettiği, AİHM kararı, 1980'lerin, hepimizin utanç duyduğu ve Kürt sorununu kronikleştiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının helikopterden attıkları köylülere ilişkin bir karardır. Sezgin Bey, böyle şeyler geçmişte olmuştur. Şaibeyi kaldırmak için bu sorular sorulmak durumundadır demiştir. Genel kayıt yerine sadece TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim kısmı verilmiş ve linç kampanyası başlamıştır."

Salonda hazır bulunan milletvekilleri ise şöyleydi:

Burhanettin Bulut

Süleyman Bülbül

Ayhan Barut

Asu Kaya

Ali Gökçek

Ulaş Karasu

İsmail Atakan Ünver

Veli Ağbaba

Özgür Ceylan

Ediz Ün

Özgür Karabat

Turan Taşkınözen

Gökçe Gökçen

Yalım Halıcı

Feti Açıkel

Gökhan Zeybek

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