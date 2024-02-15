AYM'den, yeni 'Sivas Katliamı' kararı

Anayasa Mahkemesi, Sivas’ta, 2 Temmuz 1993’te yakılan Madımak Oteli’nde katledilenlerin yakınlarının bireysel başvurusunda, ’zamanaşımı’ itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi.

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin avukatları, 2014’te mahkemeye bireysel başvuruda bulunarak, Sivas’ta yaşanan olaylar üzerine başlatılan adlî sürecin eksik yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğini ifade etmişti.

Başvuruda, yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği, söz konusu eylemin insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple zamanaşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti.

Yakınlarının başvurularını bugünkü Genel Kurul gündeminde görüşen Anayasa Mahkemesi, dosyayla ilgili ek rapor alınmasına karar vererek görüşmeyi erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023’de dolduğunu ifade ederek, davanın düşürülmesini istemişti.

Gerçekleştirilen müzakerenin ardından kararı açıklayan mahkeme, TCK’da zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının ayrı ayrı düşmesi yönünde karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA