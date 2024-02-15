CHP İzmir’de, o başkan adayı değiştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir’in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı’nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

CHP İzmir’de, o başkan adayı değiştirildi

Bugün gerçekleşecek ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, önemli bir gelişme yaşandı.

Aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

CHP İzmir’de, Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Uygar Erdoğan’ın da adaylığı iptal edilmiş, kendisinin yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: İHA

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