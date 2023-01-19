Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisi AKP'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Seçimlerin öne çekilmesi, Erdoğan'ın Anayasa'ya göre, yeniden aday olamayacağı tartışmalarını alevlendirdi.

Muhalefetten ve hukukçulardan, Anayasanın, Erdoğan'ın yeniden adaylığına engel olduğu açıklamaları geldi.

BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün katıldığı bir programın ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım" dedi.

Kaynak: AA