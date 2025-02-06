Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yapılan anket çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Özdemir Araştırma Ocak ayının son anketinin sonuçlarını açıkladı.

2025 Ocak ayında yapılan ankette katılımcılara “Adaylar Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olsa, oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 45.7’si soruya Ekrem İmamoğlu cevabı verirken, yüzde 39.9’u ise Recep Tayyip Erdoğan cevabını verdi.

Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının söz konusu olduğu senaryoda ise Mansur Yavaş’ı yüzde 47.5, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 38.4 oy aldı.

Ankete katılanlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aday olduğu bir senaryoda oylarını kime vereceği soruldu. “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa, oyunuzu kime verirsiniz” sorusu yanıtlayan katılımcılardan yüzde 37,2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi.

Özdemir Araştırma’nın ankette katılımcılara sunduğu 3 senaryonun sadece birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı.

4 ismin aday olarak sunulduğu senaryoda ortaya çıkan oylar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 37.2

Mansur Yavaş: Yüzde 26.8

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27.8

Özgür Özel: Yüzde 6.9

Kaynak: Haber Merkezi