Sol Parti'nin Hatay Defne Adayı Mansuroğlu'ndan boğma rakı vaadi: Tesis kurabiliriz

Hatay Defne'nin Belediye Başkan Adayı Gazeteci Serbay Mansuroğlu, Defne'ye boğma rakı tesisi vaadinde bulundu.

SOL Parti'nin Hatay Defne Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Gazeteci Serbay Mansuroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptığı konuşmasında, "Solcuların, gençlerin, kadınların Defne’de varlığı önemli. Biz değiştirmeye, yeniden kurmaya talibiz" dedi.

BirGün'den Can Çiçek'e konuşan Mansuroğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

-Barınmayla ilgili sorunlar bir yapı kooperatifi kurularak çözülebilir.

-Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.

-Çiftçilerin sorunlarını küçük üreticilere destek olarak çözeceğiz. Daha belediyeyi almadan Hatay Dayanışma Kooperatifi’ni kurduk. Küçük üreticiler sistem dışına itilirse gıda krizi yaşarız. Her mahalleye bir üretici pazarı, yerel köylü pazarı kurmamız mümkün.

-Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz. Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda.

-Kamucu anlayışla belediyeyi yönettiğimizde üniversiteden mezun olan gençleri ve kadınları istihdam etmek istiyoruz.

-Deprem bölgesindeki insanları psikososyal desteğe ulaştırmak çok önemli. Belediye buna öncülük edebilir.