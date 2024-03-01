Sol Parti'nin Hatay Defne Adayı Mansuroğlu'ndan boğma rakı vaadi: Tesis kurabiliriz

SOL Parti'nin Hatay Defne Belediye Başkan Adayı Serbay Mansuroğlu, Defne'ye boğma rakı tesisi vaadinde bulundu.

Sol Parti'nin Hatay Defne Adayı Mansuroğlu'ndan boğma rakı vaadi: Tesis kurabiliriz

Hatay Defne'nin Belediye Başkan Adayı Gazeteci Serbay Mansuroğlu, Defne'ye boğma rakı tesisi vaadinde bulundu.

SOL Parti'nin Hatay Defne Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Gazeteci Serbay Mansuroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptığı konuşmasında, "Solcuların, gençlerin, kadınların Defne’de varlığı önemli. Biz değiştirmeye, yeniden kurmaya talibiz" dedi.

BirGün'den Can Çiçek'e konuşan Mansuroğlu, vaatlerini şöyle sıraladı:

-Barınmayla ilgili sorunlar bir yapı kooperatifi kurularak çözülebilir.

-Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.

-Çiftçilerin sorunlarını küçük üreticilere destek olarak çözeceğiz. Daha belediyeyi almadan Hatay Dayanışma Kooperatifi’ni kurduk. Küçük üreticiler sistem dışına itilirse gıda krizi yaşarız. Her mahalleye bir üretici pazarı, yerel köylü pazarı kurmamız mümkün.

-Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz. Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda.

-Kamucu anlayışla belediyeyi yönettiğimizde üniversiteden mezun olan gençleri ve kadınları istihdam etmek istiyoruz.

-Deprem bölgesindeki insanları psikososyal desteğe ulaştırmak çok önemli. Belediye buna öncülük edebilir.

Etiketler
Hatay Serbay Mansuroğlu Defne 2024 Yerel Seçimleri
MHP’li Yönter ‘FETÖmetre’yi açtı! Et fiyatlarındaki zammın arkasında Pensilvanya varmış Et fiyatlarındaki zammın arkasında Pensilvanya varmış
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na kaçamak televizyon programı yanıtı: "Önce samimiyetini göstersin" Kurum'dan İmamoğlu'na kaçamak televizyon programı yanıtı
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu Yeni başlayan Bahar dizisi için flaş karar... Show TV'de yayımlanıyordu
ÇOK OKUNANLAR
Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı! Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı!
Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor!
Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...' Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...'
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan yeni açıklama: "Ebru abla..." Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan yeni açıklama
Naci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: 7 üzeri deprem olabilir Naci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: 7 üzeri deprem olabilir