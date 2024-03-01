MHP’li Yönter ‘FETÖmetre’yi açtı! Et fiyatlarındaki zammın arkasında Pensilvanya varmış

Ekonomik kriz, kurdaki astronomik seviye ve artan enflasyonun altında ezilen vatandaşların boynu, kallavi zamlarla bükülüyor.

Yeni yılla birlikte gelen zam furyasından et fiyatları da boyunun ölçüsünü aldı. Kırmızı et fiyatları 15 günde 2 kez zamlandı.

MHP İstanbul Milletvekili , et fiyatlarının bu derece artmasındaki gizli eli açıkladı!

CNN Türk yayınına konuk olan Yönter, Et fiyatlarındaki zamların arkasından ‘FETÖ’yü bulmak gerektiğini’ söyledi.

Yönter, etteki zammı şu sözlerle açıkladı:

“Türkiye'ye örtülü bir ekonomik operasyon yapılıyor. Bu fiyat artışları Türkiye'nin gerçeklerine dayanmıyor. Bu bir siyasi operasyon. Arkasındaki hain FETÖ'yü bulmak lazım. Fırsatçı ahlaksızların üzerine gidelim. Ekmeğimizden ne istiyorsunuz? Türkiye aslında ekonomide bağımsızlık savaşı veriyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem