SOL Parti’den Kılıçdaroğlu’na tebrik

SOL Parti, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik etti, “Başarılar dileriz” dedi.

SOL Parti’den Kılıçdaroğlu’na tebrik

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tebrik de SOL Parti’den geldi.

Millet İttifakı’nda yaşanan aday krizi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcıları olması formülü ile çözülmüş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu, aday krizinin ardından dün yapılan Millet İttifakı toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak resmen belirlendi.

Aday olarak belirlenmesinin ardından birçok isim ve kurumdan tebrik alan Kemal Kılıçdaroğlu’nu SOL Parti de tebrik etti.

SOL Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu etiketlenerek, “Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başarılar dileriz” dendi.

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