AKP, Meclis'te kapalı toplantı gerçekleşirdi

AKP grubu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

AKP, Meclis'te kapalı toplantı gerçekleşirdi

AKP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile depremin etkilediği 11 ildeki çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine kısa bir sunum yaptı. Alınan bilgiye göre Özhaseki, partili 807 belediyenin deprem bölgesindeki çalışmalarını aktardı.

AKP'Lİ 235 BELEDİYE 'KARDEŞ BELEDİYE' İLAN EDİLDİ

Özhaseki, depremden yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve ilçeleriyle AKP'li 235 belediyeyi kardeş ilan etikleri bilgisini verdi. Özhaseki, kardeş belediyelerin, depremden yoğun şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Sunumdan sonra depremin hemen ardından bölgede görevlendirilen milletvekilleri de gözlemlerini aktardı.

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