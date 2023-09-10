Siyasetin Kıbrıs fotoğrafıyla imtihanı: Önce Cevdet Yılmaz sonra Kılıçdaroğlu EOKA askerlerini paylaştı

100. yaşını kutlayan CHP’de, dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililer sosyal medya hesaplarından, parti tarihinin anlatıldığı bir video paylaştı.

Videoda, Bülent Ecevit’in Genel Başkan olduğu döneme atıfta bulunduğu anda, Kıbrıs'ta Türk köylerine saldıran Rum milliyetçi grup EOKA’nın fotoğrafının kullanıldı.

EOKA fotoğrafının yayımlanması tartışma konusu oldu.

CEVDET YILMAZ DA YAYIMLAMIŞTI

CHP’nin yayımladığı video KKTC medyasında da gündem oldu. Yeni Düzen gazetesi, haberinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da aynı görseli kullandığı hatırlatıldı.

Haberde, “Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 49’uncu yıldönümüne ilişkin paylaştığı ‘kutlama’ mesajında EOKA’ya mensup askerlerin fotoğrafını paylaştı. Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafı bir süre sonra kaldıran Yılmaz, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.” ifadeleri kullanıldı.

PİYANGO BİLETİNE DE BASILMIŞTI

Söz konusu fotoğraf geçen aylarda KKTC Piyangolar İdaresi tarafından da kullanılmıştı. Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıldönümü kapsamında çıkarılan 8 Ağustos tarihli piyango biletlerinde, Erenköy mücahitleri yerine yanlışlıkla Yılmaz’ın paylaştığı görseldeki EOKA’ya mensup askerlerin fotoğrafı yerleştirilmişti.

Fotoğraf, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor. Paylaşımı fark eden ilk isim YKP Genel Sekreteri Murat Kanalı oldu. Kanatlı, Yılmaz’ın yayınladığı görüntüyü paylaşarak, “Üst düzey cahillik halleri” yorumunu yaptı.

CHP’DEN AÇIKLAMA: “HAİNLERİ BEŞPARMAK DAĞLARINA GÖMMESİNİN HİKAYESİ”

Söz konusu kareyle ilgili CHP'den açıklama geldi. T24’ün sorularını yazılı olarak yanıtlayan CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, görsellerle ilgili olarak “Filmin 50. ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in, bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır” dedi.

Bankoğlu, videoda fotoğrafın ardından gösterilen Beşparmak Dağları ile Bülent Ecevit’e dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs’ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59’uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit’in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır.”

“BU BÖLÜM ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YARATILMAK İSTENİYOR”

Videonun bu bölümü üzerinden algı operasyonu yaratılmak istendiğini savunan Bankoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır.

“TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKAMAYANLARIN BUNU ANLAMASINI BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

100. Yıl filmimizde de anlatıldığı üzere, Bayrağımıza el uzatanlarının sonunun ne olacağı çok açıktır. Kuşkusuz ki kurulduğu günden bugüne topraklarımızın, bayrağımızın ve egemenliğimizin en büyük garantisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Filmden alınan tek bir fotoğraf ile algı operasyonu yapmaya çalışanların ve Süleyman Şah Türbesi’nde ve Ege Adaları’nda toprağımıza ve bayrağımıza sahip çıkamayanların bunu anlamasını beklemek mümkün değildir.”

Kaynak: Gerçek Gündem