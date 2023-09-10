Kılıçdaroğlu: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık, belki kendimizi anlatmamız gerekirdi, belki geciktik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra yaşanan süreçle ilgili olarak "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık, belki kendimizi anlatmamız gerekirdi, belki geciktik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Yetkin'in "Kaybettiği anlaşılan 28 Mayıs akşamı istifa etmesi, bırakalım istifayı, Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunması dahi CHP’deki ataletten kopuş sayılırdı. Belki de Kurultay tarafından 'ibra' edilecek, partisinin 100 yaşını bu kadar yıpratılmış halde, buruk kutlamayacaktı" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

Yine Yetkin'e verdiği demeçte "Düzeyli eleştiriye her zaman saygım var, gazetecisiniz elbette eleştireceksiniz. Bazı konuları dikkatinize getirmek istedim" ifadesini kullanan ana muhalefet partisi lideri, şöyle devam etti:

" • CHP’nin seçmen kitlesiyle bağlarını güçlendirmesi, güvenini yeniden kazanması gerektiği doğru. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Belki kitle önüne daha erken çıkıp kendimizi anlatmamız gerekirdi. Belki geciktik. Ama önce il başkanlarımız, sonra belediye başkanlarımız ve parti meclisimizin fikrini almak istedik; yani parti kurullarına gittik.

• CHP tartışarak güçlenen bir parti olmuştur. Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğa düşmememiz gerekir. CHP, kurucumuz Atatürk'ün dediği gibi 'Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengamenin yaşandığı' dönemde umut ışığı yakmış olan partidir. Biz de bu ilkeden vaz geçmedik, vazgeçmiyoruz."

'LİMAN SANKİ SEÇİM DEĞİL DE, O KURULTAY'

Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini aktardıktan sonra yaptığı değerlendirmede "Ekrem İmamoğlu'nun dün önce Cumhuriyet gazetesinde yazdığı, sonra konuşmasında tekrarladığı 'CHP değişecek, Türkiye değişecek' vaadi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği 'tartışarak güçleniyoruz' çerçevesine mi oturuyor, yoksa CHP yeni bir kopuşa doğru mu gidiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Gazeteci, akabinde şu yorumu yaptı:

"Kılıçdaroğlu kendisinin giderek yıpranması pahasına bu tartışmaların yakınsamasını bekliyor ve muhtemelen 31 Mart yerel seçimi sonrasına kalacak Kurultay’da kararını verecek gibi. Liman sanki seçim değil de o kurultay; dümeni devredecekse o limanda devredecek."

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