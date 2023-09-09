Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' mesajı: Özgürlük istiyorlar!

Seçim sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği 'değişimciler', 'genel başkanı da kapsayan' değişim taleplerini dile getirmiş, Genel Merkez yönetimi ise Genel Başkan değişimi için kurultayı adres göstermişti.

Bu gelişmeler sonrası CHP'de 38. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor. İlçe kongreleri bu hafta tamamlanacak. İl kongrelerinin en geç 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olacağı Kurultay'da Grup Başkanı Özgür Özel’in de yarışması kuvvetle muhtemel. Kurultay'ın bir başka önemli gündem maddesi ise kapsamlı tüzük değişikliği olacak, partinin yeni yönetim organları yeni tüzüğe göre belirlenecek.

"YENİ VİZYON"

CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde yer alan 'Yeni vizyon' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İmamoğlu, "Değişimin yeni vizyonu, CHP’yi tüm dünyada kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır. Tıpkı 1923’lerin CHP’sinin dünyanın tüm mazlum milletleri için ilham kaynağı olması gibi" dedi.

"ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR"

Değişim mesajında İmamoğlu, "İlk yapmamız gereken şey vatandaşlarımızı dikkat ve empatiyle dinlemektir. Onlara kulak verdiğimizde duyduğumuz insanlarımızın zengin, güçlü, itibarlı bir ülkede özgürlük ve refah içinde yaşamak istedikleridir. Kutuplara bölündüğünü, kimlik ve aidiyetlerine sıkıştığını zannettiğimiz toplum aslında yeni bir hikaye duymamanın ve muhalefete bir türlü güvenememenin bezginliğine sıkışmış durumdadır. Herkes milletimizin ferasetine güvenmelidir. Şundan eminiz ki bu aziz millet Türkiye’yi zengin, güçlü ve adil kılacağına inandığı bir muhalefeti desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

"CHP DEĞİŞİRSE, TÜRKİYE DEĞİŞİR"

Yazısının sonunda tespitlerine yer veren İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."

Kaynak: Gerçek Gündem