Kulis: CHP'de adaylığı kesin olan 4 belediye başkanı var, 2 ismin değişmesi gündemde

Kulislerde konuşulanlara göre, CHP'de adaylığına kesin gözüyle bakılan 4 belediye başkanı var. Bunlar ise Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer.

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Kulis: CHP'de adaylığı kesin olan 4 belediye başkanı var, 2 ismin değişmesi gündemde

CHP Genel Merkezi, önümüzdeki kasım ayında olağan kurultayı toplamaya hazırlanıyor. Bu sürecin yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yönelik kulisler ve çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, CHP’de adaylığına kesin gözüyle bakılan dört belediye başkanı bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday olmaları kesin gibi.

Kulislere göre, değişmesi güçlü olasılık olarak Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak öne çıkıyor. Büyükşehir olan Antalya’da adaylık için iki isim gündemde. Mevcut başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bu makama adaylık istediği biliniyor.

CHP ayrıca geçen yerel seçimlerde az farkla ya da işbirliği nedeniyle İYİ Parti’nin kaybettiği illere de odaklanmış durumda. Özellikle Balıkesir, Bursa ve Denizli gibi büyükşehirlerde genel seçimlerde muhalefetin toplam oyunun iktidar blokunun üzerinde çıkmasını fırsata çevirmek istiyor.

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