Kulis: İstanbul'la ilgili ulaştıkları bilgi AKP Genel Merkezi'ni memnun etmiş

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'de yerel seçim hazırlıklarının sürdüğünü, büyükşehirlerde sorunları tespit ederken İstanbul'la ilgili ulaştıkları 'en önemli sorun ulaşım' bilgisinin Genel Merkez'i memnun ettiğini söyledi.

Son Güncelleme:
Kulis: İstanbul'la ilgili ulaştıkları bilgi AKP Genel Merkezi'ni memnun etmiş

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, AKP'de stratejik bir aklın sürekli mesaj yaptığını ifade ederek "Yerel seçimlere yönelik olarak sadece muhalefetin dağınık haliyle yetinmek niyetinde değiller. AKP içinde çalışmalarda bugüne kadar hiçbir isim hiçbir seçim bölgesi için dillendirilmiş değil. Bu nedenle 'normal' partiymiş gibi adı geçen adaylar hemen aday psikolojisine girerek pozisyon alıyorlar. Bu anlamda kıyasıya bir yarış var AKP içinde" dedi. Gazeteci, akabinde şunları kaydetti:

"Örneğin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı hem de iddialı bir biçimde. Aralarının iyi olmadığı bilinen Melih Gökçek bunun üzerine onun önünü kesebilmek için önceki dönemlerde aday olmaması için uğraştığı isimleri ziyaret ederek aday adayları arasına girmelerini sağlamaya çalışıyor. İstanbul'da bunun katbekat fazlası yaşanıyor adaylık konusunda; eski bakanlar, eski milletvekilleri, belediye başkanları arasında. Bütün seçim bölgelerinde durum aynı.

'BİLGİ ONLARI MEMNUN ETMİŞ'

AKP Genel Merkezi ise stratejisini daha üstten kuruyor. Anketlerle bir önceki seçimlerde 'Neden AKP'li adaya oy vermediniz?' ve bu seçimlerde 'Bir belediye başkan adayında aradığınız özellikler nelerdir?' sorusunun yanıtını arıyor. Büyükşehirlerin en önemli sorunlarını belirlemeye çalışıyorlar. Örneğin İstanbul'da ulaştıkları 'en önemli sorun ulaşım' bilgisi onları memnun etmiş."

Yazının tamamı.

Etiketler
AKP Yerel Seçim
Son Güncelleme:
Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptı Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptı
Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı
Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürdü Kahramanmaraş’ta kadın cinayeti: Karısını tüfekle öldürdü
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor! Benzin ve motorine dev zam geliyor!
İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli sağanak uyarısı! İşte il il hava durumu... İstanbul dahil birçok kent için kuvvetli sağanak uyarısı!
Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Sıkıntılar peşlerini bırakmayacak Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu!
Paranın kaynağı sorulmuştu: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan 'uçak' açıklaması Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan 'uçak' açıklaması
Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu! Aşk ve para aynı anda gelecek Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu