Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptı

Malatya’da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

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Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip canlı yayın yaptı

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz’ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi.

Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.

Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı T.G.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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