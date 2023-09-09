Polis, film izlemek için bir araya gelen yurttaşları gözaltına aldı

TKP Kocaeli Özgürlük Semt Evi tarafından gerçekleştirilen film gösterimine çevik kuvvet polislerince gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Polis, film izlemek için bir araya gelen yurttaşları gözaltına aldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli Özgürlük Semt Evi tarafından gerçekleştirilen film gösterimine polis saldırısı gerçekleştirildi.

Çayırova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Muhlis Akarsu Parkı'nda saat 20.00'de yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı "Pardon" filminin gösterimi yapılacaktı.

Birkaç gündür engelleme girişiminde bulunulan etkinliğin öncesinde, etkinlik alanına sayısı 30'a yakın çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Etkinliğin başlamasının ardından çevik kuvvet polislerince alana müdahahele gerçekleştirildi. Müdahale kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"DERHAL SERBEST BIRAKIN"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya ilişkin "AKP iktidarı yine özgürlükçü! Çayırova’da film izleyenlerin tümünü gözaltına aldılar. Bütün partili arkadaşlarımızı ve dostlarımızı derhal serbest bırakın" açıklamasında bulundu.

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Türkiye Komünist Partisi - TKP
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