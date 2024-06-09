Sinan Oğan'dan dikkat çeken çıkış: 'Özgür Özel partimizin adını kullanıyor'

Türkiye İttifakı Partisi lideri Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Partisi İl Başkanlığı açılışları kapsamında konuşan Oğan, "Biz Türkiye'de siyasetin neslini değiştirmeye geldik. İsmimiz Türkiye İttifakı Partisi'dir. Bu isim Türkiye İttifakı Partililerin ve Türk Milleti'nin bulduğu isimdir ama son dönemde başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partimizin adını kullanıyor çünkü görüyorlar" dedi.

'EKONOMİ POLTİKASI DOĞRU İŞLİYOR'

İktidarın ekonomi politikalarını da değerlendiren Oğan, "Ancak bugün ekonomi politikası doğru işliyor. En az bir yıllık sıkıntılı bir süreç var ve bu sıkıntılı süreç maalesef ki öncelikle vatandaşımızın canını yakıyor" ifadelerini kullandı.

Oğan, 2028 seçim sürecine yönelik hazırlıklara da değinerek, "Parti olarak 2028 sürecinde cumhurbaşkanlığı, parlamento ve sonrasında da belediyelere ciddi bir hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.