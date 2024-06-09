Erken seçim anketinden Özgür Özel'i üzecek sonuç

ASAL Araştırma tarafından vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltilirken ankete katılanların yüzde 68.3'ü hayır yanıtını verdi. CHP Lideri Özgür Özel daha önce, "Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz" demişti.

ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

ERKEN SEÇİM İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 68 OLDU

Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi. “Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

CHP Lideri Özgür Özel daha önce erken seçime dair konuşmuş ve "31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net" demişti.

Özel, daha önce şunları söylemişti:

"Gücümüzü 31 Mart'ta bize destek veren Türkiye ittifakından ve 2 büyük eserimden biri diye söylediği, 'biri Cumhuriyetse diğeri CHP' diyen kurucumuzdan alıyoruz. Bu yolu hep beraber milletvekilleriyle PM üyeleriyle, partinin il ilçe başkanlarıyla, kadınlarıyla her hafta sayısı 8 bin, 10 bin artan gençleriyle ümitle, kararlılıkla, cesaretle sürdüreceğiz. Bir tek hedefim var, ben 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. '2028' diyorlar, 31 Mart'ı bahane edip 'haydi hemen sandık' demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net. Millet sesini duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir. Önümüzdeki demokratikleşme, normalleşme ve mağdura sahip çıkma, emeklinin yüzünü güldürme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur"