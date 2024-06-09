Adalet Bakanı Tunç: 'YKS sınav soruları sızdırıldı iddialarına resen soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YKS ile ilgili gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlara yönelik açıklamalarda bulunurken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç: 'YKS sınav soruları sızdırıldı iddialarına resen soruşturma başlatıldı'

Türkiye gündemini sarsan iddiaya ilişkin X hesabından açıklamalarda bulunan bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Bakan Tunç, "Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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