Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tütün ürünlerine karşı mücadelede 'elektronik sigara' çıkışı

Sigaranın zararlarına dikkat çeken Erdoğan, ülkemizde her yıl 85 bin kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, tütün endüstrisinin yıkıcı etkilerine vurgu yaptı.

Erdoğan, gençlere ve sporculara hitaben, "Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

'ELEKTRONİK SİGARAYLA ÜLKEMİZE GİRMENİN MÜCADELESİNİ ÇOK VERİYORLAR'

Erdoğan, elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden, elektronik sigaraların zararları ve başta ergenler olmak üzere gençler arasındaki yayılımına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Dağıstan asıllı Japon genç Adem’in konuşması sonrasında elektronik sigara konusundaki düşüncelerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü, onun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz, insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz bunun için de bu gayretin bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA