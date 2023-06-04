Sinan Oğan: Yeni kabine makam pazarlığı yaptığımıza dair spekülasyonların iftira olduğunu gösterdi

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "İlk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür" diye yazdı.

Sinan Oğan, yeni kabine açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "makam pazarlığı yaptı" iddiasının iftira olduğunun görüldüğünü savundu. Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…"