Sera Kadıgil: Küfür etmeyi bırak da Kızılay'ın içini nasıl boşalttığınızı anlat

Kızılay’a ilişkin bir soru önergesi veren Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılay’ı eleştirenlere yönelik sözlerine “Mahvettiği Kızılay’ı küfürsüz savunmaktan aciz, ilk 48 saat yapması gereken hiçbir şeyi yapmayıp binlerce insanın donmasına sebep olan kişi günler sonra hala azimle üste çıkmaya çalışıyor. Küfür etmeyi bırak da Kızılay’ın içini nasıl boşalttığınızı anlat. Suç İşleri Bakanı’na söyle de sorularımıza yanıt versin” diyerek tepki gösterdi.

Kadıgil, İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın ifadeleriyle “ Yılda 65-70 bin civarında; günlük üç vardiyada 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebileceği” vaadiyle dev yatırımlar yapılarak açılan Malatya’daki Sistem Yapı Fabrikası’nın üretmesi gereken konteynerlar nerede diye sordu. Kadıgil, “Fabrikanın kuruluş amacı özel sektöre, yat sahiplerine, MÜSİAD gibi kurumlara fuar standı yapmak mıdır? Stokta duran konteynerların Rönesans Holding’in siparişi olduğu doğru mudur? Fabrikada tinyhouse gibi bireysel ihtiyaçlara yönelik üretim ve satış da yapma kararını kim almıştır?” sorularına yanıt istedi.

“KIZILAY KİME ÇADIR ÜRETTİ?”

Kızılay’ın neden çadır üretmediğinin açıklanmasını isteyen TİP Sözcüsü “2020 Ağustos ayından 2022 Aralık ayına kadar, yani yaklaşık 2,5 yıl AFAD’ın Kızılay’dan bir tek çadır bile almadığı basına ve kamuoyuna yansımıştır. Kızılay’ın Ankara Etimesgut’taki tesisi, 2,5 yıl süresince AFAD’a çadır üretmemesinin gerekçesi nedir? Sadece 3 ay önce Kızılay’a 60 bin çadır siparişi verilirken bu siparişlerden ne kadarı bugün itibariyle karşılanmış ve AFAD’a gönderilmiştir? Söz konusu bu 2.5 yıl boyunca Kızılay tesislerinde ne kadar çadır üretilmiş ve bu çadırlar nerelere gönderilmiştir? Satış yapılıyorsa kimlere hangi fiyattan satılmıştır? Bugün itibariyle afet bölgesine gönderilen çadır sayısı nedir?” diye sordu.

“AKP’NİN ARKA BAHÇESİ”

Kadıgil iktidarın arka bahçesine dönüştürülen Kızılay’daki kadrolaşmanın da altını çizerek üst düzey yöneticilerin AKP ile ilişkili kişilerden oluştuğunu belirtti. Kadıgil, “Kızılay'ın yönetim kurulunda bulunan AKP üyesi ya da eskiden AKP’de görev yapmış kişi sayısı nedir? Söz konusu kişilerin isimleri ve görevleri nelerdir? Kızılay yönetiminde bulunan kişiler kaç yerden ve toplamda ne kadar maaş veya ücret almaktadır. Üst düzey kişiler için ödenen huzur hakkı ne kadardır? Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketinde görevlendirilen Üzeyir Pala’nın prefabrik üretimi alanında tecrübesi ve mesleki liyakatı nedir? Pala’nın daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişiyi fabrikada idare müdürü olarak atamasının izahı nedir?” sorularının cevaplanmasını talep etti.

Kadıgil’in sorularının tamamı ise şöyle;

1- Malatya’da 1989 yılında Sümer A.Ş.ye ait olarak yapılan Vagon Onarım Fabrikası , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla ve bizzat katıldığı resmi açılışla Kızılay’a devredildikten sonra Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın ifadeleriyle “ Yılda 65-70 bin civarında; günlük üç vardiyada 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebileceği” ifade edilmiştir. Bu bağlamda Malatya’daki Sistem Yapı Fabrikası’na ne kadar TL yatırım yapılmıştır? Söz konusu fabrikalarda kaç kişi istihdam edilmeye başlanmıştır? Afetin ardından söz konusu fabrikalarda üretim için kaç kişi görevlendirilmiştir? Kurulan 4 fabrikada bugüne dek kaç tane çelik konteynerler, çadır ve tekstil ürünü üretilmiştir? Üretilen bu ürünler nerelerde kullanılmıştır? Afet bölgesine ne kadar ürün gönderilmiştir? Söz konusu ürünlerin satışı yapıldıysa kimlere hangi fiyattan satılmıştır? Ne kadar ürün olası bir afet için stoklanmıştır? Stok yapıldıysa; bu stok yapılan yapılar nerededir, afet bölgesinde bulunan kaç stok yeri vardır? Stok yapılan kaç yer, depremde zarar görerek kullanılamaz durumda olup stok edilen ürünlere erişilememiştir? Afet stoğu yapılmadan satış yapıldıysa satış kararını kim almıştır? Yeterli stok yapılmamışsa; ürünler neden fuar gibi alanlarda ticari mal olarak yat limanları gibi yerlere kamu yararı güdülmeden satılmıştır? Fabrikanın kuruluş amacı özel sektöre, yat sahiplerine, MÜSİAD gibi kurumlara fuar standı yapmak mıdır? Stokta duran konteynerların Rönesans Holding’in siparişi olduğu doğru mudur? Fabrikada tinyhouse gibi bireysel ihtiyaçlara yönelik üretim ve satış da yapma kararını kim almıştır?

2- Son 23 yılda yıllar bazında alınan konteyner sayısı, arama kurtarma ekipman sayısı, lojistik malzemelerin yenilenme ve tamamlanma orasını nedir?

3- 2017 yılında, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanan teşviklerden yararlanmak için Kızılay’ın “prefabrik ev için fabrika kuracak; afetlerde acil ihtiyaç duyulan süt tozu, terapötik gıda, tıbbi mama üretecek” hedeflerinden hareketle bugüne dek söz konusu teşvik programından kaç TL alınmıştır. Alınan teşviklerle Kızılay’ın ürettiği süt tozu, terapötik gıda, tıbbi mama üretim miktarı nedir? Üretilen söz konusu ürünlerden ne kadarı afet bölgesine gönderilmiştir?

4- 2020 Ağustos ayından 2022 Aralık ayına kadar, yani yaklaşık 2,5 yıl AFAD’ın Kızılay’dan bir tek çadır bile almadığı basına ve kamuoyuna yansımıştır. Kızılay’ın Ankara Etimesgut’taki tesisi, 2,5 yıl süresince AFAD’a çadır üretmemesinin gerekçesi nedir? Sadece 3 ay önce Kızılay’a 60 bin çadır siparişi verilirken bu siparişlerden ne kadarı bugün itibariyle karşılanmış ve AFAD’a gönderilmiştir? Söz konusu bu 2.5 yıl boyunca Kızılay tesislerinde ne kadar çadır üretilmiş ve bu çadırlar nerelere gönderilmiştir? Satış yapılıyorsa kimlere hangi fiyattan satılmıştır? Bugün itibariyle afet bölgesine gönderilen çadır sayısı nedir?

5- Kızılay’ın 2016’da bu yana uluslararası ve ulusal düzeyde hangi firma, şirket ve kurumlar için malzeme üretmiştir. Üretim yapılan firmaların isimleri, yapılan üretim içeriği ve miktarı nedir? Bu üretimlerden ne kadar gelir elde edilmiştir?

6- Türk Kızılay Derneği’ne ait mülklerin ihaleyle satışa çıkarıldığı haberleri basına ve kamuoyuna sıklıkla yansımaktadır. Şu an itibariyle, Türkiye Kızılay Derneğine ait şehirler bazında, adresleriyle birlikte taşınır ve taşınmaz malları nelerdir? Bugüne dek Kızılay’ın iller bazında kaç tane taşınır ve taşınmaz malı satılmıştır ya da devredilmiştir? Alım yapan ve devir alan kurum, şirket ya da şahıs isimleri nelerdir? Söz konusu satışlardan elde edilen gelir miktarı nedir?

7- Kızılay’ın kullandığı binalardan kaçında kiracı konumdadır? Kiracı olunan mülklerin sahipleri kimlerdir? Kızılay tarafından ödenen kira miktarı ne kadardır?

8- 2016 yılından bugüne dek, Kızılay’a yıllar bazında yapılan ayni ve nakdi bağış miktarı nedir? Bağış yapan kurum ve kuruluşlar nelerdir?

9- Kızılay’ın 2016 yılından bugüne dek para transferi yaptığı dernek, vakıf isimleri ve transfer miktarları nedir?

10- Kızılay'ın yönetim kurulunda bulunan AKP üyesi ya da eskiden AKP’de görev yapmış kişi sayısı nedir? Söz konusu kişilerin isimleri ve görevleri nelerdir? Kızılay yönetiminde bulunan kişiler kaç yerden ve toplamda ne kadar maaş veya ücret almaktadır. Üst düzey kişiler için ödenen huzur hakkı ne kadardır?

11- Kızılay Sistem Yapı isimli Kızılay şirketinde görevlendirilen Üzeyir Pala’nın prefabrik üretimi alanında tecrübesi ve mesleki liyakatı nedir? Pala’nın daha önce kebapçılık yapan Recep Toy isimli bir kişiyi fabrikada idare müdürü olarak atamasının izahı nedir?