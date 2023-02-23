'Geç kalındı' uyarısı: Altılı Masa'da aday neden çıkmadı?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Altılı Masa, 6 Şubat depremlerinden iki hafta sonra bölgenin iki yeni deprem dalgası ile sarsılmasının ardından aday belirleme konulu toplantısını gözden geçirme kararı aldı.

Son olarak 18 Şubat’ta deprem gündemiyle toplanan ve 2 Mart’ta adaylık konusunu görüşme kararı alan Altılı Masa, Hatay’da 6.4 ve 5.8’lik yeni depremlerin ardından bu kararını yeniden ele alacak. Henüz enkaz kaldırma çalışmalarının yeni başlamış olması ve yeni depremler nedeniyle hassas bir süreçten geçildiğini bildiren bazı masa üyeleri, aday toplantısının bir sonraki haftaya bırakılmasını istedi. İktidar tarafından 14 Mayıs olarak dillendirilen seçim tarihini de hesaba katan masa üyelerinin, 2 Mart’tan bir hafta sonra bu kez adayı belirlemek için yeniden toplanmayı tartıştıkları öğrenildi.



BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2 Mart buluşmasında adayın belirlenmemesine karar verilirse, adayın çerçevesi çizilse ve dolaylı konularla gündeme gelse bile resmi adaylık tartışmaları yürütülmeyecek. Toplantıda, bu hafta resmen kurulacak deprem komisyonunun inceleme çalışmaları ve raporu ele alınacak. İstişare heyeti aracılığı ile sürdürülen liste çalışmalarının geldiği son durum da görüşülecek. Bu kapsamda hangi bölgede hangi partinin listelerinin kullanılması durumunda daha çok milletvekili çıkarılacağının hesaplama işlemlerinin henüz sürdüğü ve 2 Mart’a kadar somut çalışmalara geçileceği aktarıldı.

“BİR AN ÖNCE KARAR VERMELİYİZ” GÖRÜŞÜ

Masada tartışılan bir diğer görüş ise “aday için geç kalındığı” uyarısı oldu. Bu görüşü savunan masa üyeleri ve kurmaylarının, adayın belirlenmesi için daha fazla beklenmemesini istediği, adayın belirlenmediği her günün iktidara yarayacağı görüşünü dile getirdiği öğrenildi. Aday belirleme çalışmalarında son kararın, gelecek hafta başında liderlerin bire bir görüşmeleri ile verilmesi bekleniyor.