CHP'li Karaca'dan Kıbrıs fotoğrafına tepki: "Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz"

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP’li belediye görevlileri ve muhtarların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirdikleri KKTC gezisinde çekildikleri belirtilen fotoğrafları tepki çekti. CHP'li Karaca, "Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
CHP'li Karaca'dan Kıbrıs fotoğrafına tepki: "Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ihmali sonucunda on binlerce yurttaş enkaz altında can verirken Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP’li belediye personeli ve muhtarlardan oluşan 24 kişilik heyetin önceden planlı Kıbrıs gezilerini iptal etmedikleri belirtildi. AKP’li isimlerin, kumar masasında çekilmiş olduğu öne sürülen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyet’e konuşan CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gezinin birkaç ay önceden planlandığını belirterek “Görüntüler doğru. Ülkede on binlerce insan vefat etmiş, göçük altındayken muhtarlar ve belediye çalışanları Kıbrıs gezilerini iptal etmiyorlar. Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz” ifadelerini kullandı.

Acıpayam’ın bağımsız belediye meclis üyesi Ertan Başkan “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” tepkisini gösterdi.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
Erdoğan'a sunum yapıldı: Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi tarihte olacak? Erdoğan'a sunum yapıldı: Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi tarihte olacak?
Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin
Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek Kılıçdaroğlu'ndan Ekşi Sözlük tepkisi: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek
ÇOK OKUNANLAR
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!
Naci Görür bir kenti daha uyardı: Bugün olmazsa yarın deprem olacak! Naci Görür bir kenti daha uyardı: Bugün olmazsa yarın deprem olacak!
İstanbul'da büyük deprem tartışması: Hangi uzman ne diyor? İstanbul'da büyük deprem tartışması: Hangi uzman ne diyor?
MTA'dan Kahramanmaraş depremleriyle ilgili dikkat çeken açıklama: "Erzincan ve Gölcük'ü geçti" MTA'dan Kahramanmaraş depremleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
İddia: Halk TV'yi arayıp 50 milyon lira bağışlayan isim Sedat Peker'di! İddia: Halk TV'yi arayıp 50 milyon lira bağışlayan isim Sedat Peker'di!