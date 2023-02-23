CHP'li Karaca'dan Kıbrıs fotoğrafına tepki: "Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iktidarın ihmali sonucunda on binlerce yurttaş enkaz altında can verirken Denizli’nin Acıpayam ilçesinde AKP’li belediye personeli ve muhtarlardan oluşan 24 kişilik heyetin önceden planlı Kıbrıs gezilerini iptal etmedikleri belirtildi. AKP’li isimlerin, kumar masasında çekilmiş olduğu öne sürülen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyet’e konuşan CHP milletvekili Gülizar Biçer Karaca, gezinin birkaç ay önceden planlandığını belirterek “Görüntüler doğru. Ülkede on binlerce insan vefat etmiş, göçük altındayken muhtarlar ve belediye çalışanları Kıbrıs gezilerini iptal etmiyorlar. Bu ziyaret benim vicdanıma sığmaz” ifadelerini kullandı.

Acıpayam’ın bağımsız belediye meclis üyesi Ertan Başkan “Ben böyle bir belediyenin meclis üyesi olmaktan utanç duyuyorum. Bu ahlaksızlığa seyirci kalmayın” tepkisini gösterdi.