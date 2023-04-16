Selvi Kılıçdaroğlu: 'Bu toprakların çocukları, kadınları baharı yaşamayı hak ediyor'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Kırklareli Ertuğrulköy’de kadınlarla bir araya geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında, bugünkü ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Kırklareli Ertuğrulköy’de umudum bir kez daha tazelendi. Bu toprakların çocukları, kadınları baharı yaşamayı hak ediyor.”